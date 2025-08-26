Shrub ($SHRUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02318307$ 0.02318307 $ 0.02318307 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -17.20% שינוי מחיר (7D) -13.54% שינוי מחיר (7D) -13.54%

Shrub ($SHRUB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SHRUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SHRUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02318307, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SHRUB השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -17.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.54% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shrub ($SHRUB) מידע שוק

שווי שוק $ 182.39K$ 182.39K $ 182.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.39K$ 182.39K $ 182.39K אספקת מחזור 999.46M 999.46M 999.46M אספקה כוללת 999,458,001.544587 999,458,001.544587 999,458,001.544587

שווי השוק הנוכחי של Shrub הוא $ 182.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SHRUB הוא 999.46M, עם היצע כולל של 999458001.544587. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.39K.