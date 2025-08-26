Shroom (SHROOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04115127$ 0.04115127 $ 0.04115127 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -8.67% שינוי מחיר (7D) +2.80% שינוי מחיר (7D) +2.80%

Shroom (SHROOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHROOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHROOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04115127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHROOM השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -8.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shroom (SHROOM) מידע שוק

שווי שוק $ 481.36K$ 481.36K $ 481.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 481.36K$ 481.36K $ 481.36K אספקת מחזור 1.42B 1.42B 1.42B אספקה כוללת 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0 1,420,689,979.0

שווי השוק הנוכחי של Shroom הוא $ 481.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHROOM הוא 1.42B, עם היצע כולל של 1420689979.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 481.36K.