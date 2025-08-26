עוד על SHRIMP

SHRIMP מידע על מחיר

SHRIMP אתר רשמי

SHRIMP טוקניומיקה

SHRIMP תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Shrimp Paste סֵמֶל

Shrimp Paste מחיר (SHRIMP)

לא רשום

1 SHRIMP ל USDמחיר חי:

--
----
-10.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shrimp Paste (SHRIMP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:56 (UTC+8)

Shrimp Paste (SHRIMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00315041
$ 0.00315041$ 0.00315041

$ 0
$ 0$ 0

+1.10%

-10.85%

-10.79%

-10.79%

Shrimp Paste (SHRIMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHRIMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHRIMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00315041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHRIMP השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -10.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shrimp Paste (SHRIMP) מידע שוק

$ 95.72K
$ 95.72K$ 95.72K

--
----

$ 95.72K
$ 95.72K$ 95.72K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,102.0
999,999,102.0 999,999,102.0

שווי השוק הנוכחי של Shrimp Paste הוא $ 95.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHRIMP הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999102.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.72K.

Shrimp Paste (SHRIMP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shrimp Pasteל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShrimp Paste ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShrimp Paste ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shrimp Pasteל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.85%
30 ימים$ 0+84.49%
60 ימים$ 0+55.31%
90 ימים$ 0--

מה זהShrimp Paste (SHRIMP)

Meet Moodeng's new neighbor! Baby Shrimp Paste the Capybara. Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shrimp Paste (SHRIMP) משאב

האתר הרשמי

Shrimp Pasteתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shrimp Paste (SHRIMP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shrimp Paste (SHRIMP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shrimp Paste.

בדוק את Shrimp Paste תחזית המחיר עכשיו‏!

SHRIMP למטבעות מקומיים

Shrimp Paste (SHRIMP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shrimp Paste (SHRIMP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHRIMP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shrimp Paste (SHRIMP)

כמה שווה Shrimp Paste (SHRIMP) היום?
החי SHRIMPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHRIMP ל USD?
המחיר הנוכחי של SHRIMP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shrimp Paste?
שווי השוק של SHRIMP הוא $ 95.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHRIMP?
ההיצע במחזור של SHRIMP הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHRIMP?
‏‏SHRIMP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00315041 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHRIMP?
SHRIMP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHRIMP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHRIMP הוא -- USD.
האם SHRIMP יעלה השנה?
SHRIMP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHRIMP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:20:56 (UTC+8)

Shrimp Paste (SHRIMP) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.