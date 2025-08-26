Shrimp Paste (SHRIMP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00315041 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.10% שינוי מחיר (1D) -10.85% שינוי מחיר (7D) -10.79%

Shrimp Paste (SHRIMP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHRIMP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHRIMPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00315041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHRIMP השתנה ב +1.10% במהלך השעה האחרונה, -10.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shrimp Paste (SHRIMP) מידע שוק

שווי שוק $ 95.72K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.72K אספקת מחזור 1000.00M אספקה כוללת 999,999,102.0

שווי השוק הנוכחי של Shrimp Paste הוא $ 95.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHRIMP הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999102.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.72K.