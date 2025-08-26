Shr00m (SHR00M) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00310101$ 0.00310101 $ 0.00310101 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.64% שינוי מחיר (7D) +15.55% שינוי מחיר (7D) +15.55%

Shr00m (SHR00M) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHR00M נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHR00Mהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00310101, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHR00M השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+15.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shr00m (SHR00M) מידע שוק

שווי שוק $ 13.02K$ 13.02K $ 13.02K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K אספקת מחזור 992.44M 992.44M 992.44M אספקה כוללת 999,771,930.641496 999,771,930.641496 999,771,930.641496

שווי השוק הנוכחי של Shr00m הוא $ 13.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHR00M הוא 992.44M, עם היצע כולל של 999771930.641496. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.11K.