Shifu מחיר היום

מחיר Shifu (SHIFU) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIFU ל USD הוא $ 0 לכל SHIFU.

Shifu כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 331,736, עם היצע במחזור של 100.00B SHIFU. ב‑24 השעות האחרונות, SHIFU סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SHIFU נע ב -- בשעה האחרונה ו +5.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shifu (SHIFU) מידע שוק

שווי שוק $ 331.74K$ 331.74K $ 331.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 331.74K$ 331.74K $ 331.74K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Shifu הוא $ 331.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIFU הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 331.74K.