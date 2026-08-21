Shieldeum מחיר היום

מחיר Shieldeum (SDM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.25% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SDM ל USD הוא $ 0 לכל SDM.

Shieldeum כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,642, עם היצע במחזור של 445.45M SDM. ב‑24 השעות האחרונות, SDM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.239295, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SDM נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -1.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shieldeum (SDM) מידע שוק

שווי שוק $ 36.64K$ 36.64K $ 36.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.26K$ 82.26K $ 82.26K אספקת מחזור 445.45M 445.45M 445.45M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shieldeum הוא $ 36.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SDM הוא 445.45M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.26K.