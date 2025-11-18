ShibaCoin מחיר היום

מחיר ShibaCoin (SHIC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000814, עם שינוי של 12.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHIC ל USD הוא $ 0.00000814 לכל SHIC.

ShibaCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 777,931, עם היצע במחזור של 95.52B SHIC. ב‑24 השעות האחרונות, SHIC סחר בין $ 0.00000781 (נמוך) ל $ 0.00000932 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00004218, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000781.

ביצועים לטווח קצר, SHIC נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו -15.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ShibaCoin (SHIC) מידע שוק

שווי שוק $ 777.93K$ 777.93K $ 777.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 777.93K$ 777.93K $ 777.93K אספקת מחזור 95.52B 95.52B 95.52B אספקה כוללת 95,518,031,250.0 95,518,031,250.0 95,518,031,250.0

שווי השוק הנוכחי של ShibaCoin הוא $ 777.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIC הוא 95.52B, עם היצע כולל של 95518031250.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 777.93K.