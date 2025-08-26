SHELL (SS20) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002602 $ 0.00002602 $ 0.00002602 24 שעות נמוך $ 0.00004746 $ 0.00004746 $ 0.00004746 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002602$ 0.00002602 $ 0.00002602 גבוה 24 שעות $ 0.00004746$ 0.00004746 $ 0.00004746 שיא כל הזמנים $ 0.01012282$ 0.01012282 $ 0.01012282 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001206$ 0.00001206 $ 0.00001206 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.07% שינוי מחיר (1D) -5.25% שינוי מחיר (7D) +41.25% שינוי מחיר (7D) +41.25%

SHELL (SS20) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000297. במהלך 24 השעות האחרונות, SS20 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002602 לבין שיא של $ 0.00004746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SS20השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01012282, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001206.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SS20 השתנה ב -2.07% במהלך השעה האחרונה, -5.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHELL (SS20) מידע שוק

שווי שוק $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.70K$ 29.70K $ 29.70K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SHELL הוא $ 29.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SS20 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.70K.