SHELL סֵמֶל

SHELL מחיר (SS20)

לא רשום

1 SS20 ל USDמחיר חי:

--
----
-6.50%1D
mexc
USD
SHELL (SS20) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:00:05 (UTC+8)

SHELL (SS20) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00002602
$ 0.00002602$ 0.00002602
24 שעות נמוך
$ 0.00004746
$ 0.00004746$ 0.00004746
גבוה 24 שעות

$ 0.00002602
$ 0.00002602$ 0.00002602

$ 0.00004746
$ 0.00004746$ 0.00004746

$ 0.01012282
$ 0.01012282$ 0.01012282

$ 0.00001206
$ 0.00001206$ 0.00001206

-2.07%

-5.25%

+41.25%

+41.25%

SHELL (SS20) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000297. במהלך 24 השעות האחרונות, SS20 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002602 לבין שיא של $ 0.00004746, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SS20השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01012282, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001206.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SS20 השתנה ב -2.07% במהלך השעה האחרונה, -5.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+41.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SHELL (SS20) מידע שוק

$ 29.70K
$ 29.70K$ 29.70K

--
----

$ 29.70K
$ 29.70K$ 29.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SHELL הוא $ 29.70K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SS20 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.70K.

SHELL (SS20) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SHELLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSHELL ל USDהיה . $ +0.0000143705.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSHELL ל USDהיה $ +0.0000313248.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SHELLל USDהיה $ +0.000001659255603735692.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.25%
30 ימים$ +0.0000143705+48.39%
60 ימים$ +0.0000313248+105.47%
90 ימים$ +0.000001659255603735692+5.92%

מה זהSHELL (SS20)

SHELL is building a cross-chain protocol to connect the solana and the bitcoin ecosystems

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

SHELLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SHELL (SS20) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SHELL (SS20) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SHELL.

בדוק את SHELL תחזית המחיר עכשיו‏!

SS20 למטבעות מקומיים

SHELL (SS20) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SHELL (SS20) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SS20 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SHELL (SS20)

כמה שווה SHELL (SS20) היום?
החי SS20המחיר ב USD הוא 0.0000297 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SS20 ל USD?
המחיר הנוכחי של SS20 ל USD הוא $ 0.0000297. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SHELL?
שווי השוק של SS20 הוא $ 29.70K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SS20?
ההיצע במחזור של SS20 הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SS20?
‏‏SS20 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01012282 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SS20?
SS20 ‏‏רשם מחירATL של 0.00001206 USD.
מהו נפח המסחר של SS20?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SS20 הוא -- USD.
האם SS20 יעלה השנה?
SS20 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SS20 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:00:05 (UTC+8)

SHELL (SS20) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.