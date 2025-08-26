Shardus (ULT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.076117 $ 0.076117 $ 0.076117 24 שעות נמוך $ 0.08425 $ 0.08425 $ 0.08425 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.076117$ 0.076117 $ 0.076117 גבוה 24 שעות $ 0.08425$ 0.08425 $ 0.08425 שיא כל הזמנים $ 2.19$ 2.19 $ 2.19 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02304276$ 0.02304276 $ 0.02304276 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.57% שינוי מחיר (1D) -9.24% שינוי מחיר (7D) +0.83% שינוי מחיר (7D) +0.83%

Shardus (ULT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.076117. במהלך 24 השעות האחרונות, ULT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.076117 לבין שיא של $ 0.08425, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ULTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02304276.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ULT השתנה ב -0.57% במהלך השעה האחרונה, -9.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shardus (ULT) מידע שוק

שווי שוק $ 33.46M$ 33.46M $ 33.46M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.12M$ 76.12M $ 76.12M אספקת מחזור 439.56M 439.56M 439.56M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shardus הוא $ 33.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ULT הוא 439.56M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.12M.