ShapeShift FOX מחיר היום

מחיר ShapeShift FOX (FOX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00456331, עם שינוי של 4.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FOX ל USD הוא $ 0.00456331 לכל FOX.

ShapeShift FOX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,655,371, עם היצע במחזור של 800.93M FOX. ב‑24 השעות האחרונות, FOX סחר בין $ 0.00434713 (נמוך) ל $ 0.00469769 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.65, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FOX נע ב -1.25% בשעה האחרונה ו +9.99% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.65K.

ShapeShift FOX (FOX) מידע שוק

שווי שוק $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M נפח (24 שעות) $ 14.65K$ 14.65K $ 14.65K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.56M$ 4.56M $ 4.56M אספקת מחזור 800.93M 800.93M 800.93M אספקה כוללת 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0

שווי השוק הנוכחי של ShapeShift FOX הוא $ 3.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.65K. ההיצע במחזור של FOX הוא 800.93M, עם היצע כולל של 1000001337.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.56M.