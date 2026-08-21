Shamatte מחיר היום

מחיר Shamatte (杀马特) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.69% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 杀马特 ל USD הוא $ 0 לכל 杀马特.

Shamatte כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,420, עם היצע במחזור של 1.00B 杀马特. ב‑24 השעות האחרונות, 杀马特 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0031172, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 杀马特 נע ב +0.75% בשעה האחרונה ו +8.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Shamatte (杀马特) מידע שוק

שווי שוק $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.42K$ 21.42K $ 21.42K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shamatte הוא $ 21.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 杀马特 הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.42K.