Shadow Token (SHDW) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.126532 $ 0.126532 $ 0.126532 24 שעות נמוך $ 0.205926 $ 0.205926 $ 0.205926 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.126532$ 0.126532 $ 0.126532 גבוה 24 שעות $ 0.205926$ 0.205926 $ 0.205926 שיא כל הזמנים $ 2.82$ 2.82 $ 2.82 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01275871$ 0.01275871 $ 0.01275871 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.47% שינוי מחיר (1D) -16.99% שינוי מחיר (7D) +23.28% שינוי מחיר (7D) +23.28%

Shadow Token (SHDW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.127356. במהלך 24 השעות האחרונות, SHDW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.126532 לבין שיא של $ 0.205926, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01275871.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHDW השתנה ב -3.47% במהלך השעה האחרונה, -16.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shadow Token (SHDW) מידע שוק

שווי שוק $ 20.60M$ 20.60M $ 20.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.53M$ 21.53M $ 21.53M אספקת מחזור 161.72M 161.72M 161.72M אספקה כוללת 169,057,206.264172 169,057,206.264172 169,057,206.264172

שווי השוק הנוכחי של Shadow Token הוא $ 20.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHDW הוא 161.72M, עם היצע כולל של 169057206.264172. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.53M.