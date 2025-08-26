Shadow Token מחיר (SHDW)
Shadow Token (SHDW) המחיר בזמן אמת של הוא $0.127356. במהלך 24 השעות האחרונות, SHDW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.126532 לבין שיא של $ 0.205926, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.82, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01275871.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHDW השתנה ב -3.47% במהלך השעה האחרונה, -16.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Shadow Token הוא $ 20.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHDW הוא 161.72M, עם היצע כולל של 169057206.264172. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.53M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Shadow Tokenל USDהיה $ -0.0260691839143884.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShadow Token ל USDהיה . $ +0.0209635872.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShadow Token ל USDהיה $ +0.0704540651.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shadow Tokenל USDהיה $ +0.00987989866578687.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0260691839143884
|-16.99%
|30 ימים
|$ +0.0209635872
|+16.46%
|60 ימים
|$ +0.0704540651
|+55.32%
|90 ימים
|$ +0.00987989866578687
|+8.41%
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
