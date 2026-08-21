Shadow מחיר היום

מחיר Shadow (SHADOW) בזמן אמת היום הוא $ 0.508479, עם שינוי של 4.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SHADOW ל USD הוא $ 0.508479 לכל SHADOW.

Shadow כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 500,681, עם היצע במחזור של 984.67K SHADOW. ב‑24 השעות האחרונות, SHADOW סחר בין $ 0.476865 (נמוך) ל $ 0.501846 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 215.63, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.334448.

ביצועים לטווח קצר, SHADOW נע ב +4.15% בשעה האחרונה ו +11.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 23.35K.

Shadow (SHADOW) מידע שוק

שווי שוק $ 500.68K$ 500.68K $ 500.68K נפח (24 שעות) $ 23.35K$ 23.35K $ 23.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M אספקת מחזור 984.67K 984.67K 984.67K אספקה כוללת 4,033,606.031002647 4,033,606.031002647 4,033,606.031002647

שווי השוק הנוכחי של Shadow הוא $ 500.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 23.35K. ההיצע במחזור של SHADOW הוא 984.67K, עם היצע כולל של 4033606.031002647. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.