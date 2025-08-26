sEUR (SEUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.786072 $ 0.786072 $ 0.786072 24 שעות נמוך $ 0.797294 $ 0.797294 $ 0.797294 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.786072$ 0.786072 $ 0.786072 גבוה 24 שעות $ 0.797294$ 0.797294 $ 0.797294 שיא כל הזמנים $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 המחיר הנמוך ביותר $ 0.106881$ 0.106881 $ 0.106881 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -1.15% שינוי מחיר (7D) -1.07% שינוי מחיר (7D) -1.07%

sEUR (SEUR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.786158. במהלך 24 השעות האחרונות, SEUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.786072 לבין שיא של $ 0.797294, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SEURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.106881.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SEUR השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

sEUR (SEUR) מידע שוק

שווי שוק $ 782.23K$ 782.23K $ 782.23K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 782.23K$ 782.23K $ 782.23K אספקת מחזור 995.00K 995.00K 995.00K אספקה כוללת 995,003.8666365609 995,003.8666365609 995,003.8666365609

שווי השוק הנוכחי של sEUR הוא $ 782.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEUR הוא 995.00K, עם היצע כולל של 995003.8666365609. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 782.23K.