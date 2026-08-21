Seraph מחיר היום

מחיר Seraph (SERAPH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00329421, עם שינוי של 0.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SERAPH ל USD הוא $ 0.00329421 לכל SERAPH.

Seraph כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,049,351, עם היצע במחזור של 318.54M SERAPH. ב‑24 השעות האחרונות, SERAPH סחר בין $ 0.00321365 (נמוך) ל $ 0.00334798 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.69817, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00314614.

ביצועים לטווח קצר, SERAPH נע ב +0.83% בשעה האחרונה ו -5.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 160.59K.

Seraph (SERAPH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) $ 160.59K$ 160.59K $ 160.59K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M אספקת מחזור 318.54M 318.54M 318.54M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Seraph הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 160.59K. ההיצע במחזור של SERAPH הוא 318.54M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.29M.