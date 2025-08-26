עוד על SERALPHA

Ser Alpha סֵמֶל

Ser Alpha מחיר (SERALPHA)

לא רשום

1 SERALPHA ל USDמחיר חי:

--
----
-5.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Ser Alpha (SERALPHA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:59:45 (UTC+8)

Ser Alpha (SERALPHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00144726
$ 0.00144726$ 0.00144726

$ 0
$ 0$ 0

-0.65%

-5.17%

+4.71%

+4.71%

Ser Alpha (SERALPHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SERALPHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SERALPHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00144726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SERALPHA השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ser Alpha (SERALPHA) מידע שוק

$ 10.87K
$ 10.87K$ 10.87K

--
----

$ 10.87K
$ 10.87K$ 10.87K

998.56M
998.56M 998.56M

998,563,328.765552
998,563,328.765552 998,563,328.765552

שווי השוק הנוכחי של Ser Alpha הוא $ 10.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SERALPHA הוא 998.56M, עם היצע כולל של 998563328.765552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.87K.

Ser Alpha (SERALPHA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Ser Alphaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSer Alpha ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSer Alpha ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Ser Alphaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.17%
30 ימים$ 0-4.42%
60 ימים$ 0+19.10%
90 ימים$ 0--

מה זהSer Alpha (SERALPHA)

Born on the Solana blockchain, SerAlpha is the ultimate embodiment of strength, strategy, and financial dominance. Inspired by the ethos of elite leadership and unshakable resolve, SerAlpha stands as a beacon for those who navigate the digital frontier with intelligence and power. In a world of volatility, we move with precision—leading the pack, setting the standard, and securing the future of decentralized finance. Join the Alpha Legion and claim your place at the top.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Ser Alpha (SERALPHA) משאב

האתר הרשמי

Ser Alphaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ser Alpha (SERALPHA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ser Alpha (SERALPHA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ser Alpha.

בדוק את Ser Alpha תחזית המחיר עכשיו‏!

SERALPHA למטבעות מקומיים

Ser Alpha (SERALPHA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ser Alpha (SERALPHA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SERALPHA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Ser Alpha (SERALPHA)

כמה שווה Ser Alpha (SERALPHA) היום?
החי SERALPHAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SERALPHA ל USD?
המחיר הנוכחי של SERALPHA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ser Alpha?
שווי השוק של SERALPHA הוא $ 10.87K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SERALPHA?
ההיצע במחזור של SERALPHA הוא 998.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SERALPHA?
‏‏SERALPHA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00144726 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SERALPHA?
SERALPHA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SERALPHA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SERALPHA הוא -- USD.
האם SERALPHA יעלה השנה?
SERALPHA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SERALPHA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.