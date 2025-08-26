Ser Alpha (SERALPHA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00144726$ 0.00144726 $ 0.00144726 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.65% שינוי מחיר (1D) -5.17% שינוי מחיר (7D) +4.71% שינוי מחיר (7D) +4.71%

Ser Alpha (SERALPHA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SERALPHA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SERALPHAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00144726, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SERALPHA השתנה ב -0.65% במהלך השעה האחרונה, -5.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ser Alpha (SERALPHA) מידע שוק

שווי שוק $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K אספקת מחזור 998.56M 998.56M 998.56M אספקה כוללת 998,563,328.765552 998,563,328.765552 998,563,328.765552

שווי השוק הנוכחי של Ser Alpha הוא $ 10.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SERALPHA הוא 998.56M, עם היצע כולל של 998563328.765552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.87K.