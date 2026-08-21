Sendcoin מחיר היום

מחיר Sendcoin (SEND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SEND ל USD הוא $ 0 לכל SEND.

Sendcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,014, עם היצע במחזור של 1000.00M SEND. ב‑24 השעות האחרונות, SEND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.162592, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SEND נע ב -0.61% בשעה האחרונה ו +13.40% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sendcoin (SEND) מידע שוק

שווי שוק $ 71.01K$ 71.01K $ 71.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.01K$ 71.01K $ 71.01K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

שווי השוק הנוכחי של Sendcoin הוא $ 71.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SEND הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999941.24. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.01K.