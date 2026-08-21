Secure Legion מחיר היום

מחיר Secure Legion (SECURE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SECURE ל USD הוא $ 0 לכל SECURE.

Secure Legion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,352, עם היצע במחזור של 1.32B SECURE. ב‑24 השעות האחרונות, SECURE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00128948, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SECURE נע ב +0.58% בשעה האחרונה ו -3.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Secure Legion (SECURE) מידע שוק

שווי שוק $ 54.35K$ 54.35K $ 54.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.35K$ 54.35K $ 54.35K אספקת מחזור 1.32B 1.32B 1.32B אספקה כוללת 1,315,333,812.999987 1,315,333,812.999987 1,315,333,812.999987

שווי השוק הנוכחי של Secure Legion הוא $ 54.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SECURE הוא 1.32B, עם היצע כולל של 1315333812.999987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.35K.