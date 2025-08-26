ScPrime (SCP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.051293 24 שעות נמוך $ 0.051928 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.051293 גבוה 24 שעות $ 0.051928 שיא כל הזמנים $ 3.47 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000542 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.40% שינוי מחיר (1D) -0.51% שינוי מחיר (7D) +2.25%

ScPrime (SCP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.051351. במהלך 24 השעות האחרונות, SCP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.051293 לבין שיא של $ 0.051928, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.47, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000542.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCP השתנה ב -0.40% במהלך השעה האחרונה, -0.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ScPrime (SCP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.88M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.88M אספקת מחזור 56.18M אספקה כוללת 56,176,115.0

שווי השוק הנוכחי של ScPrime הוא $ 2.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCP הוא 56.18M, עם היצע כולל של 56176115.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.88M.