Scorpio (SCORPIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00110116 $ 0.00110116 $ 0.00110116 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00110116$ 0.00110116 $ 0.00110116 שיא כל הזמנים $ 0.00768248$ 0.00768248 $ 0.00768248 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.30% שינוי מחיר (1D) -11.28% שינוי מחיר (7D) +0.58% שינוי מחיר (7D) +0.58%

Scorpio (SCORPIO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SCORPIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00110116, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SCORPIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00768248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SCORPIO השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -11.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Scorpio (SCORPIO) מידע שוק

שווי שוק $ 900.26K$ 900.26K $ 900.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 900.26K$ 900.26K $ 900.26K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,404.164884 999,997,404.164884 999,997,404.164884

שווי השוק הנוכחי של Scorpio הוא $ 900.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCORPIO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997404.164884. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 900.26K.