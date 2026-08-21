Scor מחיר היום

מחיר Scor (SCOR) בזמן אמת היום הוא $ 0.0123627, עם שינוי של 0.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCOR ל USD הוא $ 0.0123627 לכל SCOR.

Scor כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,547,850, עם היצע במחזור של 448.76M SCOR. ב‑24 השעות האחרונות, SCOR סחר בין $ 0.01229091 (נמוך) ל $ 0.01250216 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03400898, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00606091.

ביצועים לטווח קצר, SCOR נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -3.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.06K.

Scor (SCOR) מידע שוק

שווי שוק $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M נפח (24 שעות) $ 3.06K$ 3.06K $ 3.06K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.45M$ 49.45M $ 49.45M אספקת מחזור 448.76M 448.76M 448.76M אספקה כוללת 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Scor הוא $ 5.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.06K. ההיצע במחזור של SCOR הוא 448.76M, עם היצע כולל של 4000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.45M.