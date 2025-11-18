SCAN מחיר היום

מחיר SCAN (SCAN) בזמן אמת היום הוא $ 0.00008367, עם שינוי של 3.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCAN ל USD הוא $ 0.00008367 לכל SCAN.

SCAN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 83,671, עם היצע במחזור של 1.00B SCAN. ב‑24 השעות האחרונות, SCAN סחר בין $ 0.00007994 (נמוך) ל $ 0.00008872 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00064106, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00006924.

ביצועים לטווח קצר, SCAN נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -13.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SCAN (SCAN) מידע שוק

שווי שוק $ 83.67K$ 83.67K $ 83.67K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 83.67K$ 83.67K $ 83.67K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של SCAN הוא $ 83.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 83.67K.