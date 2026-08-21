ScamFari מחיר היום

מחיר ScamFari (SCM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SCM ל USD הוא $ 0 לכל SCM.

ScamFari כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 344,761, עם היצע במחזור של 100.00B SCM. ב‑24 השעות האחרונות, SCM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00104441, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SCM נע ב +0.46% בשעה האחרונה ו +22.30% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ScamFari (SCM) מידע שוק

שווי שוק $ 344.76K$ 344.76K $ 344.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 344.76K$ 344.76K $ 344.76K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של ScamFari הוא $ 344.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SCM הוא 100.00B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 344.76K.