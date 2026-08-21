Satori מחיר היום

מחיר Satori (SN119) בזמן אמת היום הוא $ 0.621873, עם שינוי של 5.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SN119 ל USD הוא $ 0.621873 לכל SN119.

Satori כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,216,097, עם היצע במחזור של 1.92M SN119. ב‑24 השעות האחרונות, SN119 סחר בין $ 0.565151 (נמוך) ל $ 0.630391 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.64, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0123591.

ביצועים לטווח קצר, SN119 נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +3.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 140.50.

Satori (SN119) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) $ 140.50$ 140.50 $ 140.50 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M אספקת מחזור 1.92M 1.92M 1.92M אספקה כוללת 1,921,171.77708632 1,921,171.77708632 1,921,171.77708632

שווי השוק הנוכחי של Satori הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 140.50. ההיצע במחזור של SN119 הוא 1.92M, עם היצע כולל של 1921171.77708632. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.