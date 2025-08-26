Sator (SAO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -2.48% שינוי מחיר (7D) -0.80% שינוי מחיר (7D) -0.80%

Sator (SAO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SAO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SAOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SAO השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sator (SAO) מידע שוק

שווי שוק $ 8.88K$ 8.88K $ 8.88K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.76K$ 80.76K $ 80.76K אספקת מחזור 55.01M 55.01M 55.01M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sator הוא $ 8.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SAO הוא 55.01M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.76K.