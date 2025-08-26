Sanctum Infinity (INF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 252.6 $ 252.6 $ 252.6 24 שעות נמוך $ 288.12 $ 288.12 $ 288.12 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 252.6$ 252.6 $ 252.6 גבוה 24 שעות $ 288.12$ 288.12 $ 288.12 שיא כל הזמנים $ 363.89$ 363.89 $ 363.89 המחיר הנמוך ביותר $ 8.97$ 8.97 $ 8.97 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -8.49% שינוי מחיר (7D) +2.47% שינוי מחיר (7D) +2.47%

Sanctum Infinity (INF) המחיר בזמן אמת של הוא $253.89. במהלך 24 השעות האחרונות, INF נסחר בטווח שבין שפל של $ 252.6 לבין שיא של $ 288.12, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 363.89, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.97.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INF השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -8.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sanctum Infinity (INF) מידע שוק

שווי שוק $ 55.22M$ 55.22M $ 55.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 169.14M$ 169.14M $ 169.14M אספקת מחזור 218.18K 218.18K 218.18K אספקה כוללת 668,264.0 668,264.0 668,264.0

שווי השוק הנוכחי של Sanctum Infinity הוא $ 55.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של INF הוא 218.18K, עם היצע כולל של 668264.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 169.14M.