Safe Scan (SN76) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.538862 גבוה 24 שעות $ 0.62721 שיא כל הזמנים $ 1.49 המחיר הנמוך ביותר $ 0.538862 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.56% שינוי מחיר (1D) -11.40% שינוי מחיר (7D) -15.29%

Safe Scan (SN76) המחיר בזמן אמת של הוא $0.542968. במהלך 24 השעות האחרונות, SN76 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.538862 לבין שיא של $ 0.62721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN76השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.538862.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN76 השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -11.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Safe Scan (SN76) מידע שוק

שווי שוק $ 1.07M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.07M אספקת מחזור 1.97M אספקה כוללת 1,965,887.580828288

שווי השוק הנוכחי של Safe Scan הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN76 הוא 1.97M, עם היצע כולל של 1965887.580828288. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.