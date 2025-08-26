עוד על SN76

SN76 מידע על מחיר

SN76 אתר רשמי

SN76 טוקניומיקה

SN76 תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Safe Scan סֵמֶל

Safe Scan מחיר (SN76)

לא רשום

1 SN76 ל USDמחיר חי:

$0.543037
$0.543037$0.543037
-11.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Safe Scan (SN76) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:10:41 (UTC+8)

Safe Scan (SN76) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.538862
$ 0.538862$ 0.538862
24 שעות נמוך
$ 0.62721
$ 0.62721$ 0.62721
גבוה 24 שעות

$ 0.538862
$ 0.538862$ 0.538862

$ 0.62721
$ 0.62721$ 0.62721

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.538862
$ 0.538862$ 0.538862

-0.56%

-11.40%

-15.29%

-15.29%

Safe Scan (SN76) המחיר בזמן אמת של הוא $0.542968. במהלך 24 השעות האחרונות, SN76 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.538862 לבין שיא של $ 0.62721, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN76השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.538862.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN76 השתנה ב -0.56% במהלך השעה האחרונה, -11.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Safe Scan (SN76) מידע שוק

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

1.97M
1.97M 1.97M

1,965,887.580828288
1,965,887.580828288 1,965,887.580828288

שווי השוק הנוכחי של Safe Scan הוא $ 1.07M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN76 הוא 1.97M, עם היצע כולל של 1965887.580828288. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.07M.

Safe Scan (SN76) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Safe Scanל USDהיה $ -0.0699178219513571.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSafe Scan ל USDהיה . $ -0.2706939815.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSafe Scan ל USDהיה $ -0.1841637776.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Safe Scanל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0699178219513571-11.40%
30 ימים$ -0.2706939815-49.85%
60 ימים$ -0.1841637776-33.91%
90 ימים$ 0--

מה זהSafe Scan (SN76)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Safe Scan (SN76) משאב

האתר הרשמי

Safe Scanתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Safe Scan (SN76) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Safe Scan (SN76) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Safe Scan.

בדוק את Safe Scan תחזית המחיר עכשיו‏!

SN76 למטבעות מקומיים

Safe Scan (SN76) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Safe Scan (SN76) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SN76 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Safe Scan (SN76)

כמה שווה Safe Scan (SN76) היום?
החי SN76המחיר ב USD הוא 0.542968 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SN76 ל USD?
המחיר הנוכחי של SN76 ל USD הוא $ 0.542968. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Safe Scan?
שווי השוק של SN76 הוא $ 1.07M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SN76?
ההיצע במחזור של SN76 הוא 1.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SN76?
‏‏SN76 השיג מחיר שיא (ATH) של 1.49 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SN76?
SN76 ‏‏רשם מחירATL של 0.538862 USD.
מהו נפח המסחר של SN76?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SN76 הוא -- USD.
האם SN76 יעלה השנה?
SN76 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SN76 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:10:41 (UTC+8)

Safe Scan (SN76) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.