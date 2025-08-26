Sable (SABLE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00393869 $ 0.00393869 $ 0.00393869 24 שעות נמוך $ 0.00401455 $ 0.00401455 $ 0.00401455 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00393869$ 0.00393869 $ 0.00393869 גבוה 24 שעות $ 0.00401455$ 0.00401455 $ 0.00401455 שיא כל הזמנים $ 0.091172$ 0.091172 $ 0.091172 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00287378$ 0.00287378 $ 0.00287378 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.31% שינוי מחיר (7D) +0.83% שינוי מחיר (7D) +0.83%

Sable (SABLE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00401455. במהלך 24 השעות האחרונות, SABLE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00393869 לבין שיא של $ 0.00401455, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SABLEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00287378.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SABLE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.31% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Sable (SABLE) מידע שוק

שווי שוק $ 106.04K$ 106.04K $ 106.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 401.46K$ 401.46K $ 401.46K אספקת מחזור 26.41M 26.41M 26.41M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sable הוא $ 106.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SABLE הוא 26.41M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 401.46K.