Ryotaro מחיר היום

מחיר Ryotaro (TARO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 14.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TARO ל USD הוא $ 0 לכל TARO.

Ryotaro כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,994, עם היצע במחזור של 999.94M TARO. ב‑24 השעות האחרונות, TARO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00143188, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TARO נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +30.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ryotaro (TARO) מידע שוק

שווי שוק $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.99K$ 59.99K $ 59.99K אספקת מחזור 999.94M 999.94M 999.94M אספקה כוללת 999,935,628.2690618 999,935,628.2690618 999,935,628.2690618

שווי השוק הנוכחי של Ryotaro הוא $ 59.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TARO הוא 999.94M, עם היצע כולל של 999935628.2690618. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 59.99K.