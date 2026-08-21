RYFT מחיר היום

מחיר RYFT (RYFT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.05% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RYFT ל USD הוא $ 0 לכל RYFT.

RYFT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 81,011, עם היצע במחזור של 116.50M RYFT. ב‑24 השעות האחרונות, RYFT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00177933, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RYFT נע ב +3.42% בשעה האחרונה ו +28.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.02K.

RYFT (RYFT) מידע שוק

שווי שוק $ 81.01K$ 81.01K $ 81.01K נפח (24 שעות) $ 3.02K$ 3.02K $ 3.02K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 952.90K$ 952.90K $ 952.90K אספקת מחזור 116.50M 116.50M 116.50M אספקה כוללת 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

שווי השוק הנוכחי של RYFT הוא $ 81.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.02K. ההיצע במחזור של RYFT הוא 116.50M, עם היצע כולל של 1370359913.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 952.90K.