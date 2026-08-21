rwog מחיר היום

מחיר rwog (RWOG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 6.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RWOG ל USD הוא $ 0 לכל RWOG.

rwog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 19,915.35, עם היצע במחזור של 1.00B RWOG. ב‑24 השעות האחרונות, RWOG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RWOG נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -30.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

rwog (RWOG) מידע שוק

שווי שוק $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.92K$ 19.92K $ 19.92K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של rwog הוא $ 19.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RWOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.92K.