Rusk Token מחיר היום

מחיר Rusk Token (RUSK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00040253, עם שינוי של 2.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUSK ל USD הוא $ 0.00040253 לכל RUSK.

Rusk Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 377,750, עם היצע במחזור של 938.45M RUSK. ב‑24 השעות האחרונות, RUSK סחר בין $ 0.0003917 (נמוך) ל $ 0.00041433 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00092063, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0003917.

ביצועים לטווח קצר, RUSK נע ב +1.33% בשעה האחרונה ו -24.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Rusk Token (RUSK) מידע שוק

שווי שוק $ 377.75K$ 377.75K $ 377.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 377.75K$ 377.75K $ 377.75K אספקת מחזור 938.45M 938.45M 938.45M אספקה כוללת 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

שווי השוק הנוכחי של Rusk Token הוא $ 377.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RUSK הוא 938.45M, עם היצע כולל של 938448482.3651226. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 377.75K.