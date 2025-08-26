Rupiah Token (IDRT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -0.85% שינוי מחיר (7D) -1.17% שינוי מחיר (7D) -1.17%

Rupiah Token (IDRT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, IDRT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IDRTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IDRT השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -0.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rupiah Token (IDRT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M אספקת מחזור 179.36B 179.36B 179.36B אספקה כוללת 179,356,905,811.0 179,356,905,811.0 179,356,905,811.0

שווי השוק הנוכחי של Rupiah Token הוא $ 10.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של IDRT הוא 179.36B, עם היצע כולל של 179356905811.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.97M.