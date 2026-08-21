Runwago מחיר היום

מחיר Runwago (RUNWAGO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00210707, עם שינוי של 1.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RUNWAGO ל USD הוא $ 0.00210707 לכל RUNWAGO.

Runwago כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 108,590, עם היצע במחזור של 51.45M RUNWAGO. ב‑24 השעות האחרונות, RUNWAGO סחר בין $ 0.00196986 (נמוך) ל $ 0.00228105 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.968981, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RUNWAGO נע ב -1.08% בשעה האחרונה ו +4.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 596.06.

Runwago (RUNWAGO) מידע שוק

שווי שוק $ 108.59K$ 108.59K $ 108.59K נפח (24 שעות) $ 596.06$ 596.06 $ 596.06 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 211.06K$ 211.06K $ 211.06K אספקת מחזור 51.45M 51.45M 51.45M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Runwago הוא $ 108.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 596.06. ההיצע במחזור של RUNWAGO הוא 51.45M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 211.06K.