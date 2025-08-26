Roundtable (RTB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.174714 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00116804 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.07%

Roundtable (RTB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00120249. במהלך 24 השעות האחרונות, RTB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RTBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.174714, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00116804.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RTB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roundtable (RTB) מידע שוק

שווי שוק $ 659.55K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M אספקת מחזור 548.49M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Roundtable הוא $ 659.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RTB הוא 548.49M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.