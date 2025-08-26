Rope Token (ROPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00401165 גבוה 24 שעות $ 0.00425532 שיא כל הזמנים $ 2.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -5.05% שינוי מחיר (7D) -0.83%

Rope Token (ROPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00404003. במהלך 24 השעות האחרונות, ROPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00401165 לבין שיא של $ 0.00425532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROPE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rope Token (ROPE) מידע שוק

שווי שוק $ 25.40K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.43K אספקת מחזור 6.28M אספקה כוללת 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rope Token הוא $ 25.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROPE הוא 6.28M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.43K.