Rope Token סֵמֶל

Rope Token מחיר (ROPE)

לא רשום

1 ROPE ל USDמחיר חי:

$0.00404003
$0.00404003$0.00404003
-5.00%1D
USD
Rope Token (ROPE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:28:31 (UTC+8)

Rope Token (ROPE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00401165
$ 0.00401165$ 0.00401165
24 שעות נמוך
$ 0.00425532
$ 0.00425532$ 0.00425532
גבוה 24 שעות

$ 0.00401165
$ 0.00401165$ 0.00401165

$ 0.00425532
$ 0.00425532$ 0.00425532

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-5.05%

-0.83%

-0.83%

Rope Token (ROPE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00404003. במהלך 24 השעות האחרונות, ROPE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00401165 לבין שיא של $ 0.00425532, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROPEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROPE השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rope Token (ROPE) מידע שוק

$ 25.40K
$ 25.40K$ 25.40K

--
----

$ 40.43K
$ 40.43K$ 40.43K

6.28M
6.28M 6.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Rope Token הוא $ 25.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROPE הוא 6.28M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.43K.

Rope Token (ROPE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Rope Tokenל USDהיה $ -0.00021529469859487.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRope Token ל USDהיה . $ -0.0005313031.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRope Token ל USDהיה $ -0.0007461684.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Rope Tokenל USDהיה $ -0.001615552649254389.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00021529469859487-5.05%
30 ימים$ -0.0005313031-13.15%
60 ימים$ -0.0007461684-18.46%
90 ימים$ -0.001615552649254389-28.56%

מה זהRope Token (ROPE)

ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium.

Rope Token (ROPE) משאב

האתר הרשמי

Rope Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Rope Token (ROPE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Rope Token (ROPE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Rope Token.

בדוק את Rope Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ROPE למטבעות מקומיים

Rope Token (ROPE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Rope Token (ROPE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROPE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Rope Token (ROPE)

כמה שווה Rope Token (ROPE) היום?
החי ROPEהמחיר ב USD הוא 0.00404003 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROPE ל USD?
המחיר הנוכחי של ROPE ל USD הוא $ 0.00404003. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Rope Token?
שווי השוק של ROPE הוא $ 25.40K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROPE?
ההיצע במחזור של ROPE הוא 6.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROPE?
‏‏ROPE השיג מחיר שיא (ATH) של 2.45 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROPE?
ROPE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ROPE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROPE הוא -- USD.
האם ROPE יעלה השנה?
ROPE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROPE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:28:31 (UTC+8)

Rope Token (ROPE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

