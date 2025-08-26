Ronnie (RONNIE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01198027$ 0.01198027 $ 0.01198027 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000489$ 0.00000489 $ 0.00000489 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +2.08% שינוי מחיר (7D) +2.08%

Ronnie (RONNIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000568. במהלך 24 השעות האחרונות, RONNIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RONNIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01198027, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000489.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RONNIE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ronnie (RONNIE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.11K$ 5.11K $ 5.11K אספקת מחזור 899.30M 899.30M 899.30M אספקה כוללת 899,295,143.0 899,295,143.0 899,295,143.0

שווי השוק הנוכחי של Ronnie הוא $ 5.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RONNIE הוא 899.30M, עם היצע כולל של 899295143.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.11K.