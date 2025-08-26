עוד על ROKO

ROKO מידע על מחיר

ROKO אתר רשמי

ROKO טוקניומיקה

ROKO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Roko Network סֵמֶל

Roko Network מחיר (ROKO)

לא רשום

1 ROKO ל USDמחיר חי:

--
----
-14.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Roko Network (ROKO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:55:08 (UTC+8)

Roko Network (ROKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00001001
$ 0.00001001$ 0.00001001
24 שעות נמוך
$ 0.00001208
$ 0.00001208$ 0.00001208
גבוה 24 שעות

$ 0.00001001
$ 0.00001001$ 0.00001001

$ 0.00001208
$ 0.00001208$ 0.00001208

$ 0.00017624
$ 0.00017624$ 0.00017624

$ 0.00000392
$ 0.00000392$ 0.00000392

-11.56%

-15.87%

-7.11%

-7.11%

Roko Network (ROKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001005. במהלך 24 השעות האחרונות, ROKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001001 לבין שיא של $ 0.00001208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00017624, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000392.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROKO השתנה ב -11.56% במהלך השעה האחרונה, -15.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roko Network (ROKO) מידע שוק

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

--
----

$ 3.71M
$ 3.71M$ 3.71M

208.03B
208.03B 208.03B

369,369,369,369.0
369,369,369,369.0 369,369,369,369.0

שווי השוק הנוכחי של Roko Network הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROKO הוא 208.03B, עם היצע כולל של 369369369369.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.71M.

Roko Network (ROKO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Roko Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoko Network ל USDהיה . $ -0.0000036820.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRoko Network ל USDהיה $ -0.0000032343.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Roko Networkל USDהיה $ -0.00000680610754427328.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-15.87%
30 ימים$ -0.0000036820-36.63%
60 ימים$ -0.0000032343-32.18%
90 ימים$ -0.00000680610754427328-40.37%

מה זהRoko Network (ROKO)

Invalid 1st submission (Low social media engagement/ presence/ adoption/ audience growth rate.)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Roko Network (ROKO) משאב

האתר הרשמי

Roko Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Roko Network (ROKO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Roko Network (ROKO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Roko Network.

בדוק את Roko Network תחזית המחיר עכשיו‏!

ROKO למטבעות מקומיים

Roko Network (ROKO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Roko Network (ROKO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ROKO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Roko Network (ROKO)

כמה שווה Roko Network (ROKO) היום?
החי ROKOהמחיר ב USD הוא 0.00001005 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ROKO ל USD?
המחיר הנוכחי של ROKO ל USD הוא $ 0.00001005. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Roko Network?
שווי השוק של ROKO הוא $ 2.09M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ROKO?
ההיצע במחזור של ROKO הוא 208.03B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ROKO?
‏‏ROKO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00017624 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ROKO?
ROKO ‏‏רשם מחירATL של 0.00000392 USD.
מהו נפח המסחר של ROKO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ROKO הוא -- USD.
האם ROKO יעלה השנה?
ROKO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ROKO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:55:08 (UTC+8)

Roko Network (ROKO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.