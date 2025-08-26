Roko Network (ROKO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001001 24 שעות נמוך $ 0.00001208 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00017624 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000392 שינוי מחיר (שעה אחת) -11.56% שינוי מחיר (1D) -15.87% שינוי מחיר (7D) -7.11%

Roko Network (ROKO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001005. במהלך 24 השעות האחרונות, ROKO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001001 לבין שיא של $ 0.00001208, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ROKOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00017624, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000392.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ROKO השתנה ב -11.56% במהלך השעה האחרונה, -15.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Roko Network (ROKO) מידע שוק

שווי שוק $ 2.09M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.71M אספקת מחזור 208.03B אספקה כוללת 369,369,369,369.0

שווי השוק הנוכחי של Roko Network הוא $ 2.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROKO הוא 208.03B, עם היצע כולל של 369369369369.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.71M.