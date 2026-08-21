RockyCat מחיר היום

מחיר RockyCat (RKC) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 7.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RKC ל USD הוא $ 0 לכל RKC.

RockyCat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,601, עם היצע במחזור של 1.00B RKC. ב‑24 השעות האחרונות, RKC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RKC נע ב -0.29% בשעה האחרונה ו +7.21% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RockyCat (RKC) מידע שוק

שווי שוק $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.60K$ 88.60K $ 88.60K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RockyCat הוא $ 88.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RKC הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.60K.