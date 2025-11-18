RoboStack מחיר היום

מחיר RoboStack (ROBOT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00229166, עם שינוי של 13.31% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBOT ל USD הוא $ 0.00229166 לכל ROBOT.

RoboStack כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,659,219, עם היצע במחזור של 724.99M ROBOT. ב‑24 השעות האחרונות, ROBOT סחר בין $ 0.00212222 (נמוך) ל $ 0.00264351 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01473035, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROBOT נע ב +3.61% בשעה האחרונה ו -39.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RoboStack (ROBOT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M אספקת מחזור 724.99M 724.99M 724.99M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

