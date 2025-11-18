Robora מחיר היום

מחיר Robora (RBR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00447916, עם שינוי של 8.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RBR ל USD הוא $ 0.00447916 לכל RBR.

Robora כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 304,769, עם היצע במחזור של 68.01M RBR. ב‑24 השעות האחרונות, RBR סחר בין $ 0.00406115 (נמוך) ל $ 0.00488466 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.210107, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00406115.

ביצועים לטווח קצר, RBR נע ב +1.16% בשעה האחרונה ו -58.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Robora (RBR) מידע שוק

שווי שוק $ 304.77K$ 304.77K $ 304.77K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 448.16K$ 448.16K $ 448.16K אספקת מחזור 68.01M 68.01M 68.01M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

