Robinhood מחיר היום

מחיר Robinhood (ROBINHOOD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.42% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBINHOOD ל USD הוא $ 0 לכל ROBINHOOD.

Robinhood כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 29,856, עם היצע במחזור של 1000.00M ROBINHOOD. ב‑24 השעות האחרונות, ROBINHOOD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROBINHOOD נע ב -0.75% בשעה האחרונה ו +7.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Robinhood (ROBINHOOD) מידע שוק

שווי שוק $ 29.86K$ 29.86K $ 29.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.86K$ 29.86K $ 29.86K אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

שווי השוק הנוכחי של Robinhood הוא $ 29.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROBINHOOD הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999997557.568006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.86K.