Robin מחיר היום

מחיר Robin (ROBIN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBIN ל USD הוא $ 0 לכל ROBIN.

Robin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,836.0, עם היצע במחזור של 889.83M ROBIN. ב‑24 השעות האחרונות, ROBIN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROBIN נע ב +0.33% בשעה האחרונה ו -45.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Robin (ROBIN) מידע שוק

שווי שוק $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.84K$ 15.84K $ 15.84K אספקת מחזור 889.83M 889.83M 889.83M אספקה כוללת 889,828,332.145153 889,828,332.145153 889,828,332.145153

שווי השוק הנוכחי של Robin הוא $ 15.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ROBIN הוא 889.83M, עם היצע כולל של 889828332.145153. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.84K.