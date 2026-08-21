ROBA מחיר היום

מחיר ROBA (ROBA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 53.91% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROBA ל USD הוא $ 0 לכל ROBA.

ROBA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 625,180, עם היצע במחזור של 1.00B ROBA. ב‑24 השעות האחרונות, ROBA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01003687, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, ROBA נע ב +9.12% בשעה האחרונה ו +48.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 77.86K.

ROBA (ROBA) מידע שוק

שווי שוק $ 625.18K$ 625.18K $ 625.18K נפח (24 שעות) $ 77.86K$ 77.86K $ 77.86K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 625.18K$ 625.18K $ 625.18K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ROBA הוא $ 625.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 77.86K. ההיצע במחזור של ROBA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 625.18K.