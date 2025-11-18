Roadmap Coin מחיר היום

מחיר Roadmap Coin (RDMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000652, עם שינוי של 1.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RDMP ל USD הוא $ 0.00000652 לכל RDMP.

Roadmap Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,523.3, עם היצע במחזור של 999.74M RDMP. ב‑24 השעות האחרונות, RDMP סחר בין $ 0.00000629 (נמוך) ל $ 0.00000662 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00013432, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000629.

ביצועים לטווח קצר, RDMP נע ב +0.13% בשעה האחרונה ו -20.84% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Roadmap Coin (RDMP) מידע שוק

שווי שוק $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K אספקת מחזור 999.74M 999.74M 999.74M אספקה כוללת 999,742,752.3048763 999,742,752.3048763 999,742,752.3048763

שווי השוק הנוכחי של Roadmap Coin הוא $ 6.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RDMP הוא 999.74M, עם היצע כולל של 999742752.3048763. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.52K.