RNT מחיר היום

מחיר RNT (RNT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00117813, עם שינוי של 6.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RNT ל USD הוא $ 0.00117813 לכל RNT.

RNT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,156,647, עם היצע במחזור של 981.77M RNT. ב‑24 השעות האחרונות, RNT סחר בין $ 0.00110353 (נמוך) ל $ 0.00127092 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.091875, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RNT נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +21.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 40.00K.

RNT (RNT) מידע שוק

שווי שוק $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M נפח (24 שעות) $ 40.00K$ 40.00K $ 40.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M אספקת מחזור 981.77M 981.77M 981.77M אספקה כוללת 999,362,595.394438 999,362,595.394438 999,362,595.394438

שווי השוק הנוכחי של RNT הוא $ 1.16M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 40.00K. ההיצע במחזור של RNT הוא 981.77M, עם היצע כולל של 999362595.394438. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.18M.