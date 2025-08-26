Rkey (RKEY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0026903 $ 0.0026903 $ 0.0026903 24 שעות נמוך $ 0.0029634 $ 0.0029634 $ 0.0029634 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0026903$ 0.0026903 $ 0.0026903 גבוה 24 שעות $ 0.0029634$ 0.0029634 $ 0.0029634 שיא כל הזמנים $ 0.00959271$ 0.00959271 $ 0.00959271 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -5.78% שינוי מחיר (7D) +4.65% שינוי מחיר (7D) +4.65%

Rkey (RKEY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00276929. במהלך 24 השעות האחרונות, RKEY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0026903 לבין שיא של $ 0.0029634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RKEYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00959271, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RKEY השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -5.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Rkey (RKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M אספקת מחזור 371.25M 371.25M 371.25M אספקה כוללת 995,833,334.0 995,833,334.0 995,833,334.0

שווי השוק הנוכחי של Rkey הוא $ 1.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RKEY הוא 371.25M, עם היצע כולל של 995833334.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.77M.