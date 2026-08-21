River Pts מחיר היום

מחיר River Pts (RIVER PTS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00195618, עם שינוי של 2.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIVER PTS ל USD הוא $ 0.00195618 לכל RIVER PTS.

River Pts כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,647,461, עם היצע במחזור של 842.19M RIVER PTS. ב‑24 השעות האחרונות, RIVER PTS סחר בין $ 0.00183849 (נמוך) ל $ 0.00202807 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0476517, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIVER PTS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +16.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 159.57.

River Pts (RIVER PTS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M נפח (24 שעות) $ 159.57$ 159.57 $ 159.57 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M אספקת מחזור 842.19M 842.19M 842.19M אספקה כוללת 878,417,793.1517292 878,417,793.1517292 878,417,793.1517292

שווי השוק הנוכחי של River Pts הוא $ 1.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 159.57. ההיצע במחזור של RIVER PTS הוא 842.19M, עם היצע כולל של 878417793.1517292. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.65M.