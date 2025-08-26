עוד על RIG

RIG TOKEN סֵמֶל

RIG TOKEN מחיר (RIG)

לא רשום

1 RIG ל USDמחיר חי:

$0.00012238
$0.00012238$0.00012238
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
RIG TOKEN (RIG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:26:41 (UTC+8)

RIG TOKEN (RIG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+0.05%

-0.16%

-0.16%

RIG TOKEN (RIG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, RIG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. RIGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, RIG השתנה ב +0.15% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

RIG TOKEN (RIG) מידע שוק

$ 12.23K
$ 12.23K$ 12.23K

--
----

$ 12.23K
$ 12.23K$ 12.23K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RIG TOKEN הוא $ 12.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIG הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.23K.

RIG TOKEN (RIG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של RIG TOKENל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRIG TOKEN ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלRIG TOKEN ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של RIG TOKENל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.05%
30 ימים$ 0-10.81%
60 ימים$ 0-57.99%
90 ימים$ 0--

מה זהRIG TOKEN (RIG)

RIG TOKEN is a classic and fun memecoin launchpad built on the BNB Chain, designed to bring humor, creativity, and accessibility to the world of crypto. The project serves as a platform for launching new memecoins in a safe, community-driven, and entertaining environment. With a focus on simplicity and virality, RIG TOKEN empowers meme creators and developers to bring their ideas to life while providing investors with early access to the next viral tokens. It combines the charm of internet culture with robust token launch tools, KYC support, and marketing strategies to create a thriving ecosystem for meme-based crypto innovation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

RIG TOKEN (RIG) משאב

האתר הרשמי

RIG TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה RIG TOKEN (RIG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות RIG TOKEN (RIG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור RIG TOKEN.

בדוק את RIG TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

RIG למטבעות מקומיים

RIG TOKEN (RIG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של RIG TOKEN (RIG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על RIG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על RIG TOKEN (RIG)

כמה שווה RIG TOKEN (RIG) היום?
החי RIGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי RIG ל USD?
המחיר הנוכחי של RIG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של RIG TOKEN?
שווי השוק של RIG הוא $ 12.23K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של RIG?
ההיצע במחזור של RIG הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של RIG?
‏‏RIG השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של RIG?
RIG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של RIG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור RIG הוא -- USD.
האם RIG יעלה השנה?
RIG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את RIG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:26:41 (UTC+8)

