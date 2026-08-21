RIBBIT מחיר היום

מחיר RIBBIT (RIBBIT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 23.18% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIBBIT ל USD הוא $ 0 לכל RIBBIT.

RIBBIT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,714, עם היצע במחזור של 1.00B RIBBIT. ב‑24 השעות האחרונות, RIBBIT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, RIBBIT נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -49.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

RIBBIT (RIBBIT) מידע שוק

שווי שוק $ 50.71K$ 50.71K $ 50.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.71K$ 50.71K $ 50.71K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של RIBBIT הוא $ 50.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של RIBBIT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.71K.